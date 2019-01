La Ville de Trois-RiviÃ¨res dÃ©barque sur les rÃ©seaux sociaux

La Ville de Trois-Rivières a officiellement fait le saut sur les médias sociaux… avec une touche d’autodérision.

La première publication sur Facebook: «On le sait, on est un peu avant-gardiste (#sarcasme)». Appuyée par la signature #mieuxvauttardquejamais, la campagne proposera de manière ludique cinq bonnes raisons de s’abonner aux comptes de la Ville.

Trois-Rivières assurait déjà une présence sur les plateformes YouTube et LinkedIn. Dorénavant, la Ville s’intègre aussi à Facebook, Twitter et Instagram.

Cela se veut une volonté de mieux communiquer avec les citoyens et espère y susciter des échanges constructifs et respectueux. À cet égard, une Nétiquette dictant les règles de bonne conduite à suivre sur les comptes de la Ville a été élaborée et est disponible sur le site Web municipal.