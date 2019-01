Elle a Ã©crit 18 romans Ã  la main!

En avril 1994, Josée Bellemare a fait un rêve qui l’a marquée. Une femme est en voiture avec deux enfants. Elle fait une embardée et des tonneaux. Puis, une explosion. Ce cauchemar l’a hantée, jusqu’à en faire de l’insomnie. Après plusieurs jours, elle a décidé d’écrire le tout, en espérant que ça lui permettrait de se sortir ces images de la tête. À cette époque, elle écrivait déjà de courtes histoires, mais c’est à ce moment que Josée Bellemare a commencé à écrire des romans. Dix-huit. Tous écrits à la main.

«L’inspiration vient plus naturellement quand j’écris à la main. C’est la même chose pour mes personnages. Que ce soit une nouvelle ou un roman, je me mets toujours dans la peau du personnage au départ. Je m’amuse avec ça. C’est le point de départ de toutes mes histoires. Je crois aussi que c’est plus le personnage qui fait la force de mes romans. Je suis capable de me mettre à leur niveau», explique Josée Bellemare.

Alors qu’elle travaillait encore, elle se levait parfois la nuit pour écrire, l’inspiration la dévorant. Ce n’est qu’à partir de sa retraite, en 2017, qu’elle s’est donné comme projet de tout retranscrire ses manuscrits à l’ordinateur. Elle a fouillé dans ses boîtes et ses nombreux cartables. Il fallait tout remettre ensemble et dans le bon ordre.

C’est peu dire que l’année 2018 a été particulièrement chargée pour la Trifluvienne. En plus de poursuivre la retranscription, en janvier dernier, elle a approché Kindle Publishing et a signé un contrat qui fait en sorte que dès qu’elle termine de retranscrire un roman à l’ordinateur, elle le met en vente sur Amazon. «Je pensais que ce serait juste en format numérique, mais ils peuvent aussi en imprimer à la pièce à la demande, si des gens veulent mes livres en format papier.»

En ce moment, une douzaine de livres sont disponibles sur Amazon. Elle en a même vendus quelques-uns en France et en Australie.

L’année 2018 s’est d’ailleurs terminée avec la publication d’un nouveau recueil de textes littéraires. «J’ai toujours écrit de courts textes pour le plaisir. En fouillant, j’ai vu que j’avais écrit beaucoup de textes de quatre à cinq pages chacun. Avant, quand j’habitais Sherbrooke, j’étais invitée à lire mes textes dans divers événements. J’en ai aussi lu un aux Découvertes culturelles en avril», raconte-t-elle.

Josée Bellemare travaille actuellement sur la suite d’Au-delà de la preuve. C’est dans ce roman que se trouve le fameux cauchemar. C’en est même le prologue. L’histoire débute ensuite 20 ans plus tard avec la petite fille qui était dans la voiture et qui a survécu à l’accident.

«Les gens qui lisent mes livres me disent qu’ils plongent vraiment dans l’histoire. On me dit aussi qu’on ne voit pas du tout venir le punch de la fin.»

Josée Bellemare prévoit qu’elle en fera une trilogie.