7e gain de suite pour le Cap-de-la-Madeleine

Le capitaine Olivier Tardif a inscrit son 100e point en carrière dans la LHSAAAQ/LHSAM dans la 7e victoire de suite du Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, cette fois au compte de 9 à 4 face au Maroons 2.0 de Waterloo.

Au passage, l’homme fort Gabriel Mailhot et l’arrière Frédérick Côté en ont profité pour inscrire leur premier but au niveau Senior. Le Cap-de-la-Madeleine occupe le deuxième rang du classement général avec 27 points, 8 points derrière les Loups de La Tuque et 3 points devant les Sportifs de Joliette.

Les hommes d’Éric Haley ont été les premiers à s’inscrire au tableau avec deux buts consécutifs. L’attaquant Marc-Antoine Bouillon (11e) a célébré son retour au jeu en complétant un jeu de ses coéquipiers Zackary Beaudoin et Antoine Masson. Moins de trente secondes plus tard, Derek Morrissette (8e) logeait la rondelle derrière Vincent Gervais pour doubler l’avance des siens.

Quelques instants plus tard, Maxime Roy (3e) assurait la réplique pour les Waterlois, mais le défenseur Frédérick Côté (1er) venait ensuite redonner une priorité de deux buts aux Madelinois.

Le second engagement a été partagé. Pier-Olivier Grandmaison (11e) et Marc-André Carré (10e) ont été les buteurs des Bleus. Du côté des visiteurs, Samuel Deslandes (4e), en désavantage numérique, et Jason Tracey (1er), ont trompé la vigilance de Sébastien Dubé-Rochon.

Le reste de la rencontre fut l’affaire du Climatisation Cloutier. Moins d’une minute était écoulée quand Pier-Olivier Grandmaison (12e) complétait un jeu individuel pour accroître l’avance des Bleus. Marc-Antoine Bouillon (12e) a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée. Jérémie Janneteau (8e) n’est pas resté sur sa faim, profitant d’une cage déserte pour ajouter son grain de sel.

L’homme fort Gabriel Mailhot, en feu par les temps qui courent, a profité d’une situation de désavantage numérique pour inscrire son premier but à vie dans la LHSAAAQ/LHSAM. Il fallait voir sa réaction, pour constater l’importance de cette réussite dans ses yeux, ainsi que de ceux de ses coéquipiers.

Alexandre Coulombe (1er) a ensuite noirci la feuille de pointage du côté des visiteurs, sans véritable conséquence.

Sébastien Dubé-Rochon a repoussé 38 rondelles pour récolter sa 7e victoire de la campagne. Son vis-à-vis Vincent Gervais a fait face à 36 tirs.

Deux autres gros tests attendent les Madelinois en fin de semaine prochaine. Vendredi, ils seront du côté de Plessisville pour y affronter le Métal Pless dès 20h30. Parions que les hommes d’Éric Haley auront encore en mémoire le revers de 3 à 1 subi à domicile contre l’équipe des Bois-Francs plus tôt cette saison.

Un autre affrontement digne des séries éliminatoires attend les Bleus le lendemain alors que les Loups de La Tuque débarquent en ville. La rencontre s’amorce dès 20h.

Cap sur les coulisses…

Cette autre victoire des Madelinois, une septième consécutive, leur assure le Top 4 du classement général. Un premier objectif est donc atteint pour l’organisation.

Gabriel Mailhot a reçu une belle marque de confiance de la part de ses entraîneurs en étant utilisé en désavantage numérique. Le numéro 12 a obtenu une belle récompense pour son dévouement envers son équipe, en inscrivant son premier but en carrière.