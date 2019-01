Alberth Martinez de retour avec les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé avoir paraphé une entente avec le Vénézuélien Alberth Martinez (Vétéran) pour la saison 2019. Il s’agit d’un retour en Mauricie pour le joueur de 27 ans qui a évolué sous les ordres du gérant TJ Stanton l’an dernier. Le voltigeur a conclu la dernière campagne avec une moyenne au bâton de ,277, en plus de frapper 8 circuits et de produire 39 points. Il est également polyvalent en défensive lui qui a vu du temps de jeu aux trois positions du champ extérieur en 2018. «C’était une priorité pour nous de mettre sous contrat rapidement Martinez. D’une part parce qu’en fin de saison l’an dernier, Taylor Brennan et lui formaient un des duos les plus explosifs du circuit à l’attaque. C’était également une question de logistique», confie Stanton. «Il est plus difficile d’obtenir les visas de travail aux États-Unis pour les joueurs originaires du Vénézuéla alors de l’avoir signé tôt dans l’entre-saison nous permettra de faire toutes les démarches requises et nous pourrons compter sur lui pour tous les matchs de la saison.» Martinez est le premier joueur d’expérience à apposer sa signature au bas d’un contrat en vue de la saison à venir. Alignement 2019 Lanceurs

LP / R – Jose Santiago, LS-3 Avant-champ

1er but – Juan Kelly, LS-4

2e but – David Glaude, LS-1 Voltigeurs

VC – Alberth Martinez, Vétéran