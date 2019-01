Des activitÃ©s pour stimuler lâ€™innovation des manufacturiers

Les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ) présenteront d’ici mai quatre Déjeuners manufacturiers Desjardins Entreprises, en alternance entre la Mauricie et le Centre-du-Québec.

En février, les dirigeants des Produits Delta présenteront leur histoire, eux qui sont passés de la fabrication de tableaux noirs à celle de tableaux interactifs sur quatre générations. Le déjeuner du mois de mars sera consacré aux possibilités de développement des affaires liées au cannabis.

L’entreprise Flora agritech viendra en effet présenter aux manufacturiers les développements possibles liés à ce domaine, tant en ce qui concerne la fabrication de machines répondant aux besoins de pointe de l’industrie qu’en ce qui concerne la transformation du produit.

En avril, les manufacturiers auront l’occasion d’entendre les dirigeants de Princecraft, un fabricant de bateaux et de pontons, parler de gestion de la croissance, dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre. Un dernier déjeuner sera présenté en mai dont le thème sera connu plus tard.

Les manufacturiers auront également le privilège de visiter trois entreprises manufacturières à l’occasion des Visites industrielles CRIQ. Ainsi, Cascades ouvrira aux manufacturiers les portes de ses installations de Kingsey Falls en février. En mars, c’est l’entreprise Produits forestiers Arbec de Shawinigan, qui se dévoilera aux visiteurs. En avril, les manufacturiers convergeront vers Saint-Stanislas-de-Champlain pour visiter ADF Diesel, une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de moteurs diésels.

Enfin, les MMCQ offriront une Formation sur les meilleures pratiques d’affaires en développement de produits, grâce à son partenariat avec le MEI. Cette formation aura lieu le 28 février.

De nouveaux services pour les manufacturiers

Les MMCQ offriront également de nouveaux services exclusifs aux membres de l’association pour faciliter le développement des affaires. Les entreprises manufacturières membres auront ainsi désormais accès à un forum de discussion strictement réservé aux entreprises manufacturières membres où discuter de leurs enjeux.

Par ailleurs, elles auront la possibilité de se présenter et de présenter leurs produits dans un bottin Web, accessible à tous. Ces deux outils seront accessibles sur la plateforme Web des MMCQ.

«Avec ces deux initiatives, nous souhaitons que les entreprises manufacturières de nos deux régions se connaissent de mieux en mieux, développent des affaires ensemble mais aussi qu’elles se parlent et s’entraident. C’est au coeur de notre mission et nous invitons les manufacturiers qui souhaitent participer à l’essor de notre secteur et de nos régions à se joindre à nous », mentionne Cyrille Morvan, président du conseil d’administration.