DÃ©part d’Yvan Toutant : Â«C’est loin d’Ãªtre un congÃ©diementÂ», dit la mairesse supplÃ©ante

Le départ d’Yvan Toutant, porte-parole du cabinet du maire à la Ville de Trois-Rivières, a créé un imbroglio vendredi matin. Certains médias ont parlé d’un congédiement. Or, la mairesse suppléante, Ginette Bellemare, a tenu à rectifier les faits.

«C’est loin d’être un congédiement, dit-elle d’entrée de jeu. C’est une décision prise d’un commun accord. Étant donné le désir du conseil de réorganiser le Service des communications de la Ville, Yvan a décidé de partir.»

En vertu de l’article 114.4 et les suivants de la Loi sur les cités et villes et les Directives sur les conditions de travail du personnel politique de la Ville de Trois-Rivières, la mairesse suppléante avait l’obligation de renouveler les contrats de son personnel politique, et ce, dans un délai de 30 jours suivant le départ de monsieur Yves Lévesque.

Elle a donc pris la décision de nommer Jean-Marc Bergeron comme directeur de cabinet jusqu’à la fin de son intérim. Cynthia Simard a quant à elle accepté de prendre le relais des relations publiques durant les mois à venir, soit jusqu’aux prochaines élections.

Par ailleurs, une réorganisation du Service des communications est imminente.