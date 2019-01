Les grands airs de Genesis Ã  l’AmphithÃ©Ã¢tre

Le groupe The Musical Box sera de passage à l’Amphithéâtre Cogeco le 13 juin pour présenter son nouveau spectacle GENESIS – Une soirée d’extravagance.

La formation promet de faire vivre une soirée mémorable aux amateurs de la musique de Genesis grâce une performance unique incluant plusieurs grands moments «live» iconiques, une collection d’instruments d’époque et un lot d’œuvres maitresses du groupe.

Le vieux répertoire de Genesis sera à l’honneur.

The Musical Box est le seul groupe au monde licencié et appuyé par Genesis et Peter Gabriel. Il a déjà présenté des spectacles à travers le monde.

La représentation de Trois-Rivières sera d’autant plus spéciale puisque deux membres de la formation ont un attachement particulier pour la région.. En effet, le chanteur du groupe, Denis Gagné, réside à Trois-Rivières depuis plusieurs années et le batteur, Bob St-Laurent, est originaire de la région.

Les billets pour assister au spectacle GENESIS – Une soirée d’extravagance sera présenté seront en vente dès le 18 janvier dès 11h sur Internet à amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.