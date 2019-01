Le DÃ©fi cycliste InterVal est de retour

La Fondation InterVal du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec ramène son Défi cycliste qui lui avait permis d’amasser quelque 6000$ l’an dernier. C’est donc dire que la population est invitée à se joindre à la fête pour une bonne cause le 9 février prochain.

La deuxième édition du Défi cycliste InterVal se tiendra en direct du Centre Les Rivières, face au commerce Sports Experts.

«Cette année, nous allons offrir des défis de 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 12 heures, de façon individuelle ou par équipe. Les cyclistes doivent amasser des dons ou commandites de 80$ à 650$, pour la Fondation, selon le défi sélectionné. Notre ambassadeur, Charles Moreau, est double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio et va participer au défi du 12 heures, en équipe», confie Julie Gagnon, directrice générale de la Fondation InterVal du CIUSSS MCQ.

«Ça me fait plaisir d’avoir été approché pour être ambassadeur et j’ai tout de suite accepté. Je me suis même fixé l’objectif de combler un 12 heures, mais pas seul! Je vais tenter de faire un 4 à 6 heures, en équipe. J’ai moi-même bénéficié du support de la Fondation à mes débuts alors je me devais d’accepter», a pour sa part confié l’athlète paralympique victoriavillois.

L’activité, propulsée par Sports Experts, se veut un défi de vélo intérieur, soit sur vélo spinning ou sur rouleau communément appelé «home trainer». De son côté, la pharmacie Proxim Annie-Louise Turcotte fait partie du comité organisateur.

«L’évènement est ouvert à tout le monde, même les gens avec un handicap physique. Nous aurons des appareils adaptés sur place alors les gens qui ne souffrent pas de handicap pourront eux aussi les utiliser lorsqu’ils seront libres», ajoute Mme Gagnon.

«Plusieurs animateurs seront sur place, dont Marc-André Pelletier, du 106,9 Mauricie. Nous aurons avec nous la DJ Stéphanie Mercier à l’ambiance. Deux cours de spinning seront offerts également, à 10h et à 14h, au coût de 20$. On pourra aussi compter sur la présence de la massothérapeute Marie-Pierre Comtois.»

Deux projets



Les sommes amassées au cours de la journée permettront de soutenir deux projets.

«Les montants iront au Mini-Défi InterVal qui se veut une grosse compétition sportive réunissant Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et Victoriaville. Il y aura, entre autres, de la natation, de la boccia et de l’athlétisme. C’est comme des olympiques pour nos jeunes!», explique Nicole Bellerose, physiothérapeute au CIUSSS MCQ et impliquée dans les deux projets en question.

«Les sous vont également soutenir notre projet Adoptonsports qui permet aux jeunes aux prises avec une déficience motrice à pratiquer des sports le vendredi soir.»

En ce qui a trait aux inscriptions, visitez le https://fondationinterval.com/deficyclisteinterval/