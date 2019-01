La saison des carnavals de district dÃ©bute!

Du 19 janvier au 23 février, petits et grands sont invités à célébrer les plaisirs de l’hiver lors des Carnavals de districts de la Ville de Trois-Rivières.

Glissade géante, randonnées en calèche, jeux gonflables, feu d’artifice, promenade en traîneau, patinage et disco sur glace font partie des nombreuses activités offertes sur l’ensemble du territoire.

Durant les six fins de semaine de festivités, près de 200 bénévoles, dont les étudiants en Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche vont déployer leur énergie et leur ingéniosité pour donner l’envie à tous de fêter l’hiver.

La Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire offre une contribution financière de 55 000 $ pour soutenir ces huit événements.

***

Calendrier

19 et 20 janvier

District de La-Vérendrye / Parc Sainte-Marguerite

9 février

District de Saint-Louis-de-France / Parc de la Terre-des-Loisirs

25, 26 et 27 janvier

District des Forges / Église Saint-Michel-des-Forges

10 février

District de Richelieu / Parc-école Richelieu

2 février

District de la Madeleine / Parc des Chenaux

16 février

District des Rivières / Parc Lambert

9 février

District de Marie-de-l’Incarnation / Parc Lemire

23 février