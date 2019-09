200 personnes marchent contre le cancer

Dimanche dernier, 200 personnes se sont réunies au parc Pie XII pour témoigner de leur soutien aux Québécois touchés par le cancer et leurs proches à l’occasion de la 2e édition de La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer.

Au total, plus de 31 635$ ont été récoltés au profit de la Fondation.

Les pilotes automobiles Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin étaient à nouveau présents à titre d’ambassadeurs de La marche du Grand défoulement de Trois-Rivières, et ont tenu à renouveler leur soutien à La Fondation.

« Des milliers de Québécois se tournent chaque année vers les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. La Fondation est là comme une 2e famille! Et ça c’est possible grâce à vous. Un Québécois sur deux fera face au cancer, c’est énorme, et ça fait beaucoup de gens à soutenir chaque jour! Merci aux gens de la Mauricie de votre immense générosité», ont-ils témoigné.

La marche s’est déroulée dans la bonne humeur et le soleil était présent! Les participants ont pu prendre part à diverses animations : photobooth, murale, massages, animation musicale, jeux gonflables pour le bonheur des plus petits comme des plus grands.