20 septembre 1979 – Lee Iacocca devient grand patron de Chrysler

Un des plus importants personnages de l’histoire automobile contemporaine est nommé président de la firme Chrysler le 20 septembre 1979. Lido Anthony «Lee» Iacocca qui a été chez Ford de 1946 à 1978 est entre autres un des responsables de la mise en marché de la Mustang en 1964. Il quittera en tant que vice-président de Ford en 1978. C’est le développement et le fiasco de la Pinto et les mésententes avec Henry Ford II qui a conduit à son congédiement. À la fin des années 1970, Chrysler avait du mal à respirer et était sur le point de faire faillite, perdant des millions de dollars chaque mois. Au moment du licenciement d’Iacocca de Ford, la Chrysler Corporation courtise fortement la superstar de l’automobile. Iacocca a relevé le défi de sauver Chrysler. Peu de temps après avoir assumé le rôle de président, Iacocca a approché le congrès et demandé et obtenu un plan de sauvetage de 1,5 milliard de dollars, avec certaines stipulations pour Chrysler, telle que l’abandon du développement d’un moteur à turbine en développement à l’époque. L’injection de fonds a mené au développement des voitures K-Car, la Dodge Aries et la Plymouth Reliant, en 1981, basées sur des propositions de conception refusées par Iacocca de la part de Ford. En 1983, un autre projet de Ford qui n’a jamais progressé grâce à Henry Ford II, surnommé le projet «Mini-Max», est entré en production pour Chrysler: la minifourgonnette. Pour les 25 prochaines années, les Dodge Caravan et Plymouth Voyager mèneraient les ventes d’automobiles. Iacocca n’avait pas encore terminé. En 1987, il a dirigé l’acquisition d’AMC, ce qui se traduirait par la création de la ligne Jeep. Iacocca a pris sa retraite en tant que président, PDG et président de Chrysler en 1992 et réside aujourd’hui à Bel Air, en Californie et est âgé de 93 ans.