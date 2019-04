20 avril 1927 – Naissance de Phil Hill

Il demeure à ce jour le seul pilote né aux États-Unis à avoir remporté le championnat du monde des pilotes de Formule 1 (Mario Andretti, un pilote américain, a remporté le championnat du monde des pilotes en 1978, mais est né en Croatie). Il a également remporté trois victoires aux 24 Heures du Mans et aux 12 Heures de Sebring. Après sa retraite, Hill a créé dans les années 1970 une entreprise primée de restauration de voitures anciennes, Hill & Vaughn. Hill a également travaillé comme commentateur à la télévision pour Wide World of Sports sur ABC. Hill avait une association longue et distinguée avec le magazine Road & Track. Il a écrit plusieurs articles pour eux, notamment des essais sur route et des articles rétrospectifs sur les voitures et les courses historiques. Il partage la vedette avec son collègue Belge Paul Frère, décédé également en 2008.

Hill, au cours de ses dernières années, a consacré son temps à sa collection de voitures anciennes et a été juge au Concours d’élégance de Pebble Beach pendant 40 ans. Hill était marié à Alma et avait trois enfants: Derek, Vanessa et Jennifer. Derek a participé à la Formule internationale 3000 en 2001, 2002 et 2003, mais a été contraint de prendre sa retraite lorsque Hill est tombé malade de la maladie de Parkinson. Après s’être rendu aux courses automobiles historiques de Monterey en août 2008, Hill a été conduit à un hôpital où il est décédé des suites d’une courte maladie liée aux complications de la maladie de Parkinson à Salinas, en Californie, le 28 août.

Hill a été décrit comme un “homme pensif et gentil” et a un jour déclaré: “Je me suis trompé de métier. Je ne veux battre personne, je ne veux pas être le grand héros. Je suis un homme de paix.” homme aimant, fondamentalement. ”