20 ans de fusion municipale à Trois-Rivières

Janvier 2002. Dans la foulée des fusions municipales qui se déroulent à travers le Québec, les municipalités de Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Trois-Rivières et Trois-Rivières Ouest s’unissent officiellement pour former la nouvelle grande ville de Trois-Rivières.

Depuis, plusieurs grands projets se sont réalisés, que l’on pense à la construction d’un Amphithéâtre, d’un Colisée et d’un centre de services aux citoyens, l’implantation d’une centrale téléphonique 311, la centralisation des services d’urgences, la mise en commun des collections des bibliothèques, la conservation de plus de 1350 hectares de milieux naturels, la connexion et la pérennisation de nos infrastructures d’approvisionnement en eau potable, le déploiement de la collecte du recyclage ou encore au développement de Trois-Rivières sur Saint-Laurent et du District 55.

En 20 ans, Trois-Rivières s’est réinventée, se réjouit l’administration municipale, notamment en développant différents pôles économiques comme le tourisme, la culture, l’entrepreneuriat et le développement durable.

« La perception qu’on a aujourd’hui et qui se dégage, c’est au niveau de la force que Trois-Rivières a acquis, affirme le maire Jean Lamarche. On peut penser au pouvoir d’investir, d’avoir les moyens de ses ambitions et de se classer parmi les grandes villes du Québec. La fusion a permis d’amener des infrastructures majeures comme l’Amphithéâtre dans le secteur du centre-ville ou le Colisée dans le secteur Trois-Rivières Ouest. Ça nous permet aussi d’avoir un pouvoir d’achat plus intéressant et, ainsi, de travailler sur des infrastructures pour lesquelles il faut investir des montants importants, notamment en ce qui a trait à l’aqueduc et aux eaux usées. »

« La fusion nous a permis d’avoir une attractivité plus forte. Pour les gens de l’extérieur, Trois-Rivières, c’est un centre-ville, mais c’est également un périmètre agricole, le lac Saint-Pierre, l’île Saint-Quentin, le parc Martin-Bergeron, les Forges du Saint-Maurice et Saint-Louis-de-France. Avec cette offre, on devient plus attrayant. »

Dans les 20 dernières années, Trois-Rivières est parvenue à inverser la tendance démographique pour accueillir, en moyenne, plus de 1000 personnes par année et de battre plusieurs records de construction.

À l’époque de la fusion municipale, il était particulièrement important de développer un sentiment d’appartenance et de fierté commun autour du nom de la nouvelle ville. Vingt ans plus tard, le maire Lamarche considère que c’est mission accomplie. « Je pense que les gens voient maintenant leur ville comme un ensemble plutôt que des anciennes villes. Il y a encore des personnes qui évoquent les anciennes villes, mais la barrière de la rivière Saint-Maurice entre les secteurs Est et Ouest est moins présente chez les gens qui sont arrivés ici il y a moins de 20 ans. Pour moi qui habite dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, c’est une source de fierté de savoir que des touristes viennent au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac ou encore aux Forges-du-Saint-Maurice. On ne voit plus les frontières des anciennes villes », illustre le maire.

« Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, on voit des villes fusionnées qui ont deux ou trois centres-villes, souligne M. Lamarche. Autre élément intéressant, c’est l’harmonisation des comptes de taxes depuis 2020, marquant la fin de la période de transition vers une fusion municipale complète sur le plan administratif. C’était une étape importante pour la Ville de Trois-Rivières sur le plan administratif. »

À l’aide de statistiques, d’une vidéo et d’une ligne du temps, le site web de la Ville (www.v3r.net) présente les faits saillants ayant marqué l’évolution récente de la ville depuis la fusion.

La population est invitée à découvrir ou redécouvrir le chemin parcouru sur une foule de sujets allant de la croissance démographique aux grandes infrastructures, en passant par les nouveaux services offerts à la population et la hausse de la richesse foncière.