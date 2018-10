2 octobre 1947 – Naissance de la Formule 1

Le 2 octobre 1947, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a officiellement créé pour la première fois les courses de F1 en Grand Prix. Les avancées technologiques réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale avaient rendu les règles de course d’avant-guerre obsolètes. Les règles de la Formule 1 ont donc été établies pour englober ce nouveau type de course, plus rapide et plus fougueux que tout ce que le monde de la course avait jamais vu. La Formule 1 a été lancée pour les voitures de 1 500 cm³ suralimentées et de 4 500 cm³ non suralimentées. La distance de course minimale a été réduite de 500 km à 300 km. Cette modification a permis de réintroduire le célèbre Grand Prix de Monaco dans les courses officielles du Grand Prix. En 1950, Giuseppe “Nino” Farina, au volant d’une Alfa Romeo 158, remporte le premier championnat du monde de Formule 1 au Grand Prix de Silverstone et la tradition se poursuit depuis