2 novembre 1983 – Chrysler présente le Dodge Caravan

Le véhicule familial a pris un tout nouveau sens en novembre 1983 quand Chrysler a présenté l’auto beaucoup. Le Dodge Caravan et le Plymouth Voyager ont donné naissance à une véritable révolution dans le monde automobile. Introduites sur le marché comme modèle 1984, ces véhicules combinaient la maniabilité d’une voiture de tourisme avec plus d’espace pour la famille et les bagages. Les fourgonnettes ont été un succès immédiat. Lee Iacocca et Hal Sperlich ont initialement conçu la fourgonnette pour Ford, mais l’idée et un prototype ont été rejetés par Henry Ford II en 1974, probablement en raison de conflits personnels entre Ford et Iacocca. Sperlich a déménagé chez Chrysler dans les années suivantes et lorsque Iacocca a été embauché à la tête de Chrysler en 1979, ils ont ramené le projet sur la table. Conçu par Bob Hubbach, le projet était connu en interne sous le nom de fourgonnette T-115, mais avait été qualifié de «Magic Wagon» dans le marketing initial. À une époque où Chrysler était encore en train de reconstruire après des difficultés financières majeures, ils étaient en effet magiques pour leurs bénéfices et a sauvé la compagnie d’un sérieux mauvais pas financier.

Les fourgonnettes utilisaient la plate-forme Chrysler S, une version étendue de la plate-forme K sur les Aries et Reliant, et comportaient initialement un moteur de 2,2 ou 2,6 litres. Ils étaient disponibles dans les configurations de sièges passagers 5, 6 et 7 passagers. Un modèle 8 passagers est devenu disponible en 1985 pour un an seulement. Aujourd’hui, le Grand Caravan existe toujours et l’offre est complété par le Chrysler Pacifica. La mise en marché de cette première fourgonnette a initié une mode qui a été suivie pendant des années par une majorité de constructeurs automobile.