2 juillet 1909 – Hudson fabrique sa première voiture

Il y a 110 ans. la Hudson Motor Car Company a produit sa première voiture. La nouvelle Hudson “Twenty” est l’une des premières voitures à bas prix sur le marché américain et connaît un franc succès avec plus de 4 000 ventes la première année.

Les 4.508 unités fabriquées en 1910 constituent la meilleure production de la première année de l’histoire de l’industrie automobile et placent la société nouvellement créée à la 17ème place des constructeurs, “une réalisation remarquable “, car des centaines de marques ont été commercialisées à cette époque. Hudson a eu plusieurs «premières» pour l’industrie automobile: un démarreur automatique, des freins doubles et le premier vilebrequin équilibré qui a permis au moteur Hudson 6 cylindres en ligne de fonctionner à une vitesse de rotation plus élevée tout en restant souple et en développant plus de puissance.

La Hudson Motor Car Company fabriqua Hudson et d’autres automobiles de marque à Détroit, dans le Michigan, de 1909 à 1954. En 1954, Hudson fusionna avec Nash-Kelvinator Corporation pour former American Motors (AMC). Le nom Hudson a été conservé jusqu’à l’année modèle 1957, après quoi il a été abandonné.