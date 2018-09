1er septembre 1998 – les coussins gonflables deviennent obligatoire

Même si une loi en ce sens avait été voté en 1991 aux États-Unis, il aura fallu sept ans pour la mettre en application. La loi exige que tous les véhicules et camions légers vendus aux États-Unis soient équipés de coussins gonflables des deux côtés du siège avant. Inspiré par les housses de protection gonflables des torpilles de la Marine, un technicien en génie industriel de Pennsylvanie nommé John Hetrick a breveté en 1953 la conception d’un «ensemble de coussin de sécurité pour véhicules automobiles». L’année suivante, Hetrick, présente son idée à Ford, GM et Chrysler, mais les constructeurs n’ont jamais répondu. La technologie des coussins gonflables s’est arrêtée jusqu’en 1965, lorsque le livre de Ralph Nader «Unsafe at Any Speed» spéculait que la ceinture de sécurité et les coussins gonflables pouvaient empêcher des milliers de morts dans des accidents de voiture. En 1966, le Congrès a adopté la Loi sur la circulation routière et les véhicules à moteur, qui obligeait les constructeurs à mettre des ceintures de sécurité, mais pas des coussins gonflables, dans chaque voiture qu’ils construisaient. Malheureusement, la loi n’exigeait pas que les gens utilisent leur ceinture de sécurité, et seulement 25% environ l’utilisaient.

Alors que Ford et GM ont commencé à installer des coussins gonflables dans certains véhicules au cours des années 1970, certains experts ont commencé à se demander s’ils causaient plus de problèmes qu’ils n’en résolvaient. Lorsque les coussins gonflables se gonflaient, ils pouvaient frapper des personnes de petite taille – et des enfants en particulier – si durement qu’ils pourraient être gravement blessés ou même tués. Une étude réalisée en 1973 a suggéré que les ceintures de sécurité à trois points (abdominales et épaulières) étaient plus efficaces et moins risquées que les coussins gonflables. Mais à mesure que la technologie des coussins gonflables s’améliorait, les constructeurs automobiles ont commencé à les installer dans de plus en plus de véhicules. Les chercheurs estiment que les coussins gonflables réduisent de 30% le risque de mourir dans une collision frontale et ils conviennent que les sacs ont sauvé plus de 10 000 vies depuis la fin des années 1980. (Beaucoup de ces personnes ne portaient pas de ceinture de sécurité, ce qui, selon les experts, a permis de sauver plus de 211 000 vies depuis 1975.) Aujourd’hui, elles sont un équipement de série dans près de 100 millions de voitures et de camions.