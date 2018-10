1er octobre 1908 – La 1re Ford modèle T sort de l’usine et Buick est racheté par GM

En ce jour de 1908, deux événements importants se sont produits sur le marché automobile américain. L’un d’entre allait changer le monde. La première production de la Ford Modèle T est sortie de l’usine Piquette Avenue à Detroit le 1er octobre 1908, changeant pour toujours le monde de l’automobile. Le même jour Buick est devenu une nouvelle division chez General Motors. La Ford Modèle T a connu un succès immédiat. Son prix abordable, associé à une excellente fiabilité, a abouti à une voiture idéale pour la classe moyenne. Entre 1908 et 1927, Ford a construit plus de 15 millions de modèles T sous une forme ou une autre, le 15 millionième étant sorti de la chaîne de montage le dernier jour de production. La modèle T a été la voiture la plus vendue au monde jusqu’à ce que la Volkswagen Beetle batte le record en 1972.

Buick était l’une des voitures les plus vendues d’Amérique lorsque William Durant l’a acquise pour sa nouvelle General Motors Corporation. GM était essentiellement une société de portefeuille qui achèterait plus de 20 marques automobiles différentes au cours des 20 prochaines années, permettant à Durant et quelques autres boursiers de devenir très riches. Durant était en fait le directeur général de Buick avant de commencer GM. Aujourd’hui, GM reste la société mère de Buick, avec Chevrolet, Cadillac, GMC et plusieurs marques internationales, dont Opel et Vauxhall.