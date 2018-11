1er novembre 1927 – Ford lance le modèle A

Pour la première fois depuis l’introduction du modèle T en 1908, la Ford Motor Company introduit un nouveau modèle sur le marché, le modèle A. Avec un moteur quatre cylindres de 3,2 litres (200,5 pouces cubes) produisant 40 ch, ce modèle est beaucoup plus moderne que le modèle T. Avec un prix de départ de 460$ US, près de 5 000 000 de modèles A, de différentes carrosseries et couleurs ont été acheminés sur les routes nord américaines avant la fin de la production en 1932.