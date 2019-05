1er mai 1994 – Ayrton Senna trouve la mort au circuit d’Imola

Il y a 25 ans aujourd’hui, une fin tragique attendait le pilote Brésilien Ayrton Senna. Lors d’un week-end particulièrement tragique au circuit d’Imola où le pilote autrichien Roland Ratzenberger avait été tué dans un accident en entraînement le samedi, Senna triple champion du monde trouva la mort le dimanche.

Malgré le décès de Ratzenberger le samedi, les pilotes avaient quand même décidé de prendre le départ du Grand Prix, mais la course a été interrompue par un énorme accident sur la ligne de départ. Une voiture de sécurité a été déployée et les pilotes l’ont suivie pendant plusieurs tours. À la relance, Senna a immédiatement pris les devants avec le troisième tour le plus rapide de la course, suivi de Schumacher. Alors que Senna entrait dans le virage à grande vitesse Tamburello au tour suivant, la voiture quittait la piste à grande vitesse et heurtait le mur de soutènement en béton à environ 135 km / h. Senna a été retiré de la voiture par Sid Watkins et son équipe médicale et traité sur le côté de la voiture avant d’être transporté par avion vers l’hôpital de Bologne, où Senna a ensuite été déclaré mort.

La magie de Senna n’aura pas fonctionner et la F1 a perdu un de ses très grands pilotes qui comme bien d’autres est parti beaucoup trop jeune à 34 ans.