1er juin 1934 – Naissance de la compagnie Nissan

La compagnie Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha (compagnie de fabrication automobile en français) basé à Tokyo devient le 1 juin 1934 la Nissan Motor Company . Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha avait été créée en décembre 1933. Le nouveau nom de la société était une abréviation de Nippon Sangyo, une “zaibatsu” (ou holding) appartenant au fondateur de Tobata, Yoshisuke Aikawa.L,année avant , Nissan avait rachetée Datsun qui produisait des voitures depuis 1914. Datsun qui s’appelait tout simplement DAT à ses débuts ( une abbréviation de ses trois investisseurs Kenjiro Den, Rokuro Aoyama et Meitaro Takeuch) devient Datson en 1931 au moment de lancer une petite voiture appelé Datson ( fils de DAT en anglais). Par la suite, Dastson devient Datsun [sun pour le soleil] qui est l’emblème du Japon.

À partir de 1938 et tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Nissan a entièrement converti sa production de petites voitures de tourisme en véhicules de production et véhicules militaires. Les forces d’occupation alliées ont saisi une grande partie des opérations de production de Nissan en 1945 et n’ont rendu le contrôle intégral à Nissan que dix ans plus tard. En 1960, Nissan est devenu le premier constructeur automobile japonais à remporter le prix Deming pour son excellence en ingénierie. De nouveaux modèles Datsun tels que le Bluebird (1959), le Cedric (1960) et le Sunny (1966) ont contribué à stimuler les ventes de Nissan au Japon et à l’étranger, et la société a connu une croissance phénoménale au cours des années 1960. Les crises énergétiques de la prochaine décennie ont alimenté la hausse des exportations de voitures japonaises abordables et économes en carburant. Le succès remporté aux États-Unis et sur d’autres marchés a permis à Nissan d’étendre ses activités à l’étranger, qui comprennent désormais des usines de fabrication et d’assemblage dans 17 pays à travers le monde. Aujourd’hui, Nissan – qui a perdu le nom Datsun en 1987 – est le troisième constructeur automobile du Japon.