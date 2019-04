1er avril 1970 – AMC lance le Gremlin

À l’époque où Chevrolet et Ford se préparaient à introduire la Vega et la Pinto, AMC ne voulait pas rester derrière. Les responsables de la marque ont donc préparé leur version de la voiture compacte qui porte le nom de Gremlin.

En supprimant essentiellement le modèle AMC Hornet existant, en réduisant l’empattement de 2 773 à 2 438 mm La longueur hors tout de 4 547 à 4 089 mm (179 à 161 po), et en ajoutant un hayon presque vertical, l’AMC Gremlin est née près d’un an avant le lancement présumé des véhicules de la concurrence. Présentée au grand public le 1er avril 1970, la nouvelle voiture économique rivaliserait avec la Chevrolet Vega, la Ford Pinto, la Toyota Corona et la VW Beetle, dont la longueur avait seulement deux pouces de plus. Elle comportait à l’origine un six cylindres en ligne de 3,3 litres et était disponible avec ou sans siège arrière. La production de l’emblématique Gremlin a duré jusqu’en 1978, avec 671 475 unités quittant la chaîne de montage avant d’être remplacées par l’AMC Spirit.