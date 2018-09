19 septembre 1909 – Naissance de Ferry Porsche

Né le 19 septembre 1909 à Wiener Neustadt en Autriche, Ferdinand Anton Ernst “Ferry” Porsche était le deuxième enfant de Ferdinand et Aloisia Johanna (Kaes) Porsche. Après avoir travaillé avec son père pour développer les premières conceptions de la voiture Volkswagen en 1934, Porsche a épousé Dorothea Reitz. Ils eurent quatre fils, Ferdinand “Butzi”, Gerhard, Peter et Wolfgang. En 1948, Porsche achève sa première voiture à la main, le modèle 356. C’est grâce à ce modèle que la société Porsche acquis une renommée mondiale en tant que producteur de voitures de sport et de course à succès. Porsche a grandi avec un amour inné de la voiture. Il a commencé à aider avec les affaires de son père dès ses débuts et, ensemble, ils ont développé la voiture grand prix Auto Union, au design léger et au moteur 16 cylindres. Porsche aimait faire l’essai de cette machine, mais son père a rapidement mis fin à ses courses, craignant pour sa sécurité. Sous le régime nazi, la firme de Porsche a prospéré en fabriquant des véhicules militaires, des moteurs d’avion et des chars. Plus tard, à l’instar de la plupart des hommes d’affaires ayant affaire au Troisième Reich, Porsche a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de refuser les souhaits d’Hitler. Pendant ce temps, l’usine fonctionnait avec ce que Porsche rappellerait plus tard de 15 000 à 20 000 employés russes, bien qu’il n’ait pas précisé qu’il s’agissait de prisonniers de guerre qui fournissaient du travail d’esclave.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont jeté le père de Porsche en prison jusqu’en 1947, mais ni lui ni son fils n’ont été jugés pour crimes de guerre. Au lieu de cela, comme le rapporte le New York Times, “la vraie raison de leur arrestation semble avoir été une tentative de les forcer à collaborer avec l’industrie automobile française”. En tout cas, l’usine de Porsche a déménagé en 1944 des décombres de Stuttgart à Gmund, en Autriche, où Porsche a décidé de créer une nouvelle voiture de sport. Parce que le nouveau gouvernement allemand avait résilié son contrat de production de voitures, Porsche a poursuivi ses plans pour le véhicule qu’il avait initié en 1939. Il était basé sur le modèle léger et compact de la VW, avec une carrosserie en aluminium et un quatre cylindres. Moteur 1131cc, la 356 était né. Dans les années 1970, les critiques ont dénigré la Porsche 924, moins coûteuse et moins énergivore, développée suite à la crise pétrolière, mais la société a rebondi et a connu son apogée en 1986, en vendant près de 50 000 voitures. Après le krach boursier américain en 1987, les ventes ont chuté, mais une décennie plus tard, les ventes ont augmenté et la gamme de produits comportait une Porsche de style rétro moins chère, similaire aux originaux, appelée Boxster. Une grande partie de ce succès a été attribuée à l’ingénieur Wendelin Wiedeking, qui a pris la relève en tant que président de Porsche après des décennies de conflits familiaux et de scandales, en plus des crises financières. Les collègues ont souvent décrit Ferry Porsche comme un homme à la voix douce et modeste qui mettait sa famille en premier plan. Porsche a pris sa retraite en 1993 et est décédé cinq ans plus tard, le 27 mars 1998. Il a été enterré à côté de ses parents, Ferdinand et Aloisia Porsche, ainsi que de son épouse Dorothea, à Zell am See, en Autriche.