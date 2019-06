19 juin 1966 – Ford marque l’histoire de la course automobile

Il y a 53 ans, Ford a prouvé au monde entier qu’il pouvait se hisser au sommet en terminant les trois premières places aux 24 heures du Mans. Cette victoire n’a pas été facile pour Ford qui aura mis des années de travail, beaucoup d’essais et d’erreurs et surtout énormément d’argent dépensé.

Ce n’est que lorsque Carroll Shelby a repris le programme que la GT40 a été retenue. Bien que cette course des 24 Heures du Mans de 1966 soit remarquée par les Mk II qui ont balayé les trois premières places, l’arrivée elle-même était plutôt controversée. Ford avait décidé que les voitures de Bruce McLaren / Chris Amon et celle de Ken Miles / Denis Hulme devait franchir la ligne d’arrivée ensemble, pour deux raisons. Ce serait la première fois qu’une paire de voitures remporterait la victoire finale au Mans, ce qui fait comprendre que c’est une voiture, la Ford GT, et non un pilote, qui avait remporté la course. Deuxièmement, cela ferait une excellente photo publicitaire.