19 avril 1979 – Début de la production de la Chevrolet Citation

Il y a 40 ans aujourd’hui, Chevrolet débutait la production de la Citation, la première voiture à traction avant de la marque. Ce modèle qui remplaçait la Nova sur le marché offrait une plateforme considérablement réduite avec un choix de moteurs 4 cylindres 2,5 litres ou V6 2,8 litres.

En tant que variante de la plate-forme GM X, la Citation a été adaptée à la traction et a été fabriquée avec des variantes chez d’autres divisions de GM, telles que la Buick Skylark, l’Oldsmobile Omega et la Pontiac Phoenix. Après son arrêt en 1985, la Citation a été remplacée par les coupés Chevrolet Beretta et Chevrolet Corsica, introduite en 1987. 1 642 587 citations ont été fabriquées au cours de son cycle de production et trois se sont avérées fiables.