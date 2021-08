180 places subventionnées seront créées en services de garde

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, s’est arrêté en Mauricie pour faire l’annonce de la création de 536 places supplémentaires en services de garde éducatifs à l’enfance dans la région. Concrètement, ce sont 12 projets qui seront réalisés dans un délai maximal de 24 mois.

Pour la MRC des Chenaux, on parle de 72 nouvelles places qui seront disponibles dans une toute nouvelle installation du CPE Flocons de rêve, en plus de 42 nouvelles places du côté du CPE Le Petit Champlain. Pour ce qui est de la MRC de Maskinongé, ce sera 29 nouvelles places chacune pour les services de garde Gribouillis, de Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Alexis-des-Monts, en plus de 36 nouvelles places au CPE L’arbre Enchanté, à Charette.

Trois-Rivières aura droit à 180 nouvelles places (CPE Le Cheval Sautoir avec 80, CLSC 9360-2092 avec 80 et CPE Le Moulin des Bambins avec 20), tandis que Shawinigan en compte 148 (CPE La Bottine Souriante avec 57, CPE La Tourelle de l’Énergie avec 47 et CPE Le Manège des Tout-Petits avec 44).

« Depuis mon annonce en octobre 2020, on a reçu énormément de projets qui totalisaient 20 000 places alors ça nous prouve qu’on ne s’est pas trompé et que le besoin est là, a lancé le ministre Lacombe. Ensuite, 142 projets m’ont été recommandés pour un total de 9000 places alors on devait faire un choix pour couper à 4 359 places annoncées. »

« Et bien il y a eu réévaluation par rapport aux appels d’offres et le gouvernement a pris la décision que tous les projets seront réalisés. En Mauricie, ce sera donc 536 nouvelles places, ce qui est supérieur aux 313 places que l’on avait promises. Notre gouvernement a décidé que c’était terminé les demi-mesures et ces places-là seront disponibles dans les 24 prochains mois. »

Tel que mentionné plus haut, le CPE Flocons de rêve pourra aller de l’avant avec sa cinquième installation, une deuxième prévue à Saint-Maurice.

« Notre cinquième installation va être plus près des quartiers résidentiels, mais aussi de la Route 352 et de l’Autoroute 40. On veut un CPE plus régional et on veut pouvoir bien desservir la MRC des Chenaux », lance Jean-François Perras-Fortin, directeur général et Bureau coordonnateur CPE Flocons de rêve.

« Nos gros pôles de développement, ce sont Mont-Carmel et Saint-Maurice. On est entre 300 à 350 places en besoins maintenant pour qu’on atteigne la moyenne provinciale en place en services de garde éducatifs. »

Certains projets pourront même voir le jour avant les 24 mois dans des installations temporaires.

« Le ministre de la Famille a toujours eu le dossier des places en garderie à cœur et on a toujours été fort conscient de ces enjeux-là. Aujourd’hui, cette annone est une grande étape dans notre cheminement. Le ministre Lacombe a aussi réduit de beaucoup les étapes menant à la construction des installations, ce qui nous permet de tout faire en 24 mois. Il a allégé le processus réglementaire et ça aussi, c’est dans l’ADN de la Coalition avenir Québec (CAQ) », a ajouté la ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain, Sonia Lebel.

« Ça m’irrite à chaque fois lorsque je rencontre des gens qui me disent ne pas pouvoir retourner sur le marché du travail parce qu’ils n’ont pas de place en garderie. Les 536 nouvelles places annoncées aujourd’hui ne sont pas négligeables et pour bien des parents, ils vont être rassurés pour retourner sur marché du travail », a pour sa part conclu le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet.