18 mai 1958 – Lotus fait ses débuts en Formule un

Il y a 61 ans, Lotus débutait en F1 au Grand Prix de Monaco. Fondée en 1952 par Colin Chapman, la petite compagnie a rapidement connu le succès dans la fabrication de voiture de course. La suite logique était de s’installer en Formule 1. Après avoir coonu le succès dans les années 50 aux 24 heures du Mans, Lotus a ensuite brillé en Formule 1 dans les années 60 avec des pilotes talentueux et dominants comme Jim Clark qui a remporté le premier championnat du monde de pilotes pour Lotus en 1963 et Graham Hill qui remporta le championnat du monde en 1968 pour Lotus. Au cours des dernières années, Lotus a été représenté par des pilotes virtuoses tels que Emmerson Fittipaldi et Alessandro Zanardi.