18 juin 1927 – Première course au circuit du Nürburgring

Il y a 92 ans, le célèbre circuit du Nürburgring tenait sa première course, une épreuve de moto remportée par l’allemand Toni Ulmen sur une moto anglaise de 350 cm3. Les courses automobiles commencèrent le lendemain avec l’Allemand Rudolf Caracciola, vainqueur de la catégorie des plus de 5 000 cm3 dans un Mercedes Compressor. La piste était ouverte au public le soir et le week-end comme une route à péage à sens unique. Avant les modifications de 1971, la piste comportait 174 virages. Encore ouverte au public aujourd’hui, le Nürburgring est aussi le rendez-vous incontournable des constructeurs automobile qui veulent tester la performance de leurs nouvelles voitures sport.