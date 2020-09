18 actions pour relancer l’économie trifluvienne

La relance économique de Trois-Rivières sera guidée par 18 actions concrètes découlant des neuf stratégies dévoilées en juin par le comité de relance économique. Ce sont 7,6 M$ qui seront consacrés à la relance de l’économie.

Les fonds seront répartis entre différentes orientations : le renforcement de l’offre de services à valeur ajoutée pour soutenir l’entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises (4,5 M$), la stimulation de l’innovation dans les entreprises pour accélérer les transitions numériques et écologiques (1,9 M$), générer des retombées économiques pour les commerces, restaurants et attraits de Trois-Rivières (400 000$) et poursuivre le développement des écosystèmes entourant les pôles de développement stratégique (800 000$).

De ce montant, 4,2 M$ proviennent de l’enveloppe allouée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation pour le programme Aide d’urgence aux PME, tandis que 446 000$ ont été octroyés par la Ville de Trois-Rivières. Des partenaires privés se sont également joints à l’initiative. Ceux-ci seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Plusieurs des 18 mesures ont déjà été mises en place durant l’été, comme la campagne touristique de proximité pour la saison estivale, l’offre d’occasions de redécouvrir la ville et de mettre en place une brigade sanitaire au centre-ville. La plateforme Travailler à Trois-Rivières a également été adaptée aux services puisqu’initialement, la pénurie de main-d’œuvre affectait moins ce secteur.

«Le plan de relance a été l’occasion d’expérimenter de nouvelles façons de faire du développement économique. Trois-Rivières est en bonne posture et il faut demeurer proactifs et vigilants », souligne le directeur général d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Une vingtaine d’entrepreneurs ont aussi démontré de l’intérêt au volet Mon virage numérique, tandis que 13 entreprises ont été accompagnées par l’initiative Créatifs sur demande.

Parmi les autres actions du plan de relance, il est aussi question d’offrir une aide technique et stratégique aux entreprises «locomotives» et de mettre en place un incitatif pour encourager des fournisseurs locaux.

Une campagne d’achat local visant à stimuler l’activité économique sera également mise en place prochainement. Cette campagne de promotion des commerces et produits locaux signée TRès Trois-Rivières sera déployée dans la région, une initiative d’une valeur totale de 100 000 $ à laquelle collabore l’ensemble des médias locaux.

La mise en place d’un incitatif à l’adoption de pratiques durables ainsi que de bilans des performances sociales, environnementales et de gouvernance des organisations qui sollicitent toute aide financière auprès d’IDÉ Trois-Rivières est également dans les plans.

Quelque 150 000 $ seront également alloués au cours des prochaines semaines à des projets de relance innovants grâce à une collaboration entre IDE Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières.