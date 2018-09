17 septembre – Stirling Moss fête ses 89 ans

Né le 17 septembre 1929, Stirling Moss a été intronisé au Temple de la renommée du sport automobile international. Celui que l’on surnomme « le champion sans couronne» est le plus grand pilote à ne jamais avoir remporter le championnat du monde de F1. Fils de dentiste, Stirling venait d’une famille britannique aisée. Soc père Alfred était aussi un pilote amateur qui s’était classé 16ème à l’Indianapolis 500 en 1924. Stirling était un pilote talentueux, tout comme sa jeune soeur, Pat Moss, qui devint une pilote de rallye et épousa le Suédois Erik Carlsson, également Pilote de rallye connu pour Saab. Moss, qui a couru de 1948 à 1962, a remporté 212 des 529 courses auxquelles il a participé, dont 16 Grands Prix de Formule 1. Il participera à pas moins de 62 courses en une seule année et pilotera 84 marques de voitures différentes au cours de sa carrière, notamment les monoplaces Cooper 500, ERA, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche et Vanwall, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Jaguar et Mercedes-Benz et berlines Jaguar. Comme beaucoup de pilotes de l’époque, il a participé à plusieurs formules, souvent le même jour. Il a préféré courir les voitures britanniques en déclarant: “Mieux vaut perdre honorablement dans une voiture britannique que de gagner dans une voiture étrangère”. À Vanwall, il a contribué à briser la mainmise germano-italienne sur les courses de F1 (tout comme Jack Brabham chez Cooper). Il est resté le pilote anglais avec le plus de victoires en Formule 1 jusqu’en 1991, lorsque Nigel Mansell l’a doublé après avoir participé à plus de courses.

Il a joué le rôle de commentateur pour L’émission Wide World of Sports au réseau ABC pour les courses de Formule 1 et NASCAR. Il a finalement quitté ABC en 1980.En 1980, il fait un bref retour dans le British Touring Car Championship avec Audi, aux côtés de Martin Brundle. Plus récemment, il a participé à des épreuves de voitures historiques et a fait campagne avec son propre OSCA FS 372 au cours de la saison 2009. Le 9 juin 2011, lors des qualifications pour la course des légendes du Mans, Moss a annoncé sur Radio Le Mans qu’il avait finalement pris sa retraite, affirmant qu’il s’était effrayé cet après-midi-là. Il avait 81 ans.

Palmarès en Formule 1

66 Grand Prix disputés

16 victoires

24 podiums

16 pole positions

20 meilleurs tours en course1

Vice-champion du monde en 1955, 1956, 1957 et 1958

Sur les 21 pilotes (ayant disputé au moins 30 Grand Prix dans leur carrière) dont le pourcentage de victoires est supérieur à 10 %, Stirling Moss est le seul avec Tony Brooks à ne pas avoir obtenu le titre mondial.