17 organismes se partagent 500 000$

Le gouvernement accorde un soutien financier supplémentaire de 446 209$ à 17 organismes communautaires de la Mauricie ayant comme mission principale la défense collective des droits et la lutte aux problèmes sociaux à partir de l’année 2019-2020.

Par ailleurs, une somme additionnelle de 54 447$ sera attribuée à ces organismes afin de leur permettre d’assumer les coûts de croissance de leur masse salariale, notamment ceux liés aux hausses prévues du salaire minimum.

« Les organismes communautaires de la région de la Mauricie jouent un rôle des plus importants auprès des gens qui ont besoin d’être soutenus et accompagnés afin de faire valoir leurs droits et d’être respectés. Nous reconnaissons le travail qu’ils accomplissent et je suis très heureux de leur accorder mon soutien concret», indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.

Il s’agit d’une augmentation de 3,96 % du financement annuel des organismes

Avec ces augmentations, le financement de 17 organismes s’élève maintenant à 1,4 million $ annuellement pour la région.

Organismes concernés