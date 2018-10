17 octobre 1973 – Début de la crise pétrolière

Tout ceux qui ont plus de 50 ans se souviennent de la crise pétrolière qui a sévit sur le monde entier en 1973. C’est le 17 octobre que les membres de l’Organisation des pays Exportateurs de Pétrole ont proclamé un embargo sur le pétrole afin de tenter d’influencer le soutien occidental à Israël. À la fin de l’embargo, le prix du pétrole était passé de trois dollars US le baril à près de 12 dollars dans le monde. Les prix pour le Canada et États-Unis étaient nettement plus élevés. L’embargo faisait directement suite à l’implication américaine dans ce qu’on appelle la guerre du Kippour, qui eut lieu en 1973 lorsque les forces égyptiennes et syriennes menèrent une attaque surprise contre Israël. En réponse, les États-Unis ont fourni des armes à Israël. L’embargo de l’OPEP vise essentiellement le Canada, les Pays-Bas, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis et mettra pratiquement ses pats à sec. À la suite de l’embargo, l’administration Nixon a commencé à négocier des conditions qui permettraient de mettre fin à l’embargo, ce qui impliquait le retrait d’Israël de sites clés, notamment le plateau du Golan et la péninsule du Sinaï. L’embargo a finalement pris fin en mars 1974 mais il a démontré avec succès le pouvoir économique et diplomatique de l’Arabie saoudite dans le monde. La crise pétrolière de 1973, souvent appelée le «choc pétrolier» de 1973, a été suivie d’un krach boursier. Ensemble, ces conditions sont généralement perçues comme le premier événement persistant ayant un effet négatif majeur sur l’économie américaine depuis la grande dépression. Voulant moins dépendre du pétrole étranger, Richard Nixon a fortement resserré les normes environnementales et la consommation moyenne des véhicules. Il a créé l’Agence de protection de l’environnement aux États-Unis (EPA)et mis sur pied des lois sévères sur les émissions polluantes transformant profondément le paysage automobile. On assiste du jour au lendemain à la mort des «muscle car» et à l’éclosion des voitures japonaises comme la Honda Civic.