1,7 M$ pour propulser 11 projets en Mauricie

Le Mouvement Desjardins investit 1 691 955$ pour soutenir 11 projets issus des quatre coins de la Mauricie.

À Trois-Rivières, Roulons VERT reçoit 160 000$ pour mettre en place plus de dix trajets de transport collectif pour les résidents, excursionnistes et touristes désireux de découvrir les attraits de la région en optant pour une mobilité écoresponsable et durable. Le projet se déploiera au cours des trois prochaines années en collaboration avec Escapade Mauricie.

Le projet prévoit également la mise en place d’un système intégré de réservations électroniques et l’achat d’une flotte de 50 vélos électriques.

De son côté, Service d’intégration au travail (SIT) Mauricie obtient une aide financière de 100 000$ pour déployer une usine pilote de traitement des matières issues d’équipements électroniques en fin de vie utile grâce au développement d’une nouvelle technologie. À terme, ce projet permettra la création d’une dizaine d’emplois et une réduction considérable de la quantité de déchets toxiques se retrouvant dans les sites d’enfouissement.

Pour consolider son programme Entrepreneurs propulsés la Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières reçoit 122 500$ du Mouvement Desjardins. Cela permettra à l’organisation d’ajouter des services à son accompagnement, dont un volet « Croissance mieux-être » pour l’ensemble des entrepreneurs, ainsi qu’un accompagnement accru en matière de planification stratégique pour ceux ayant complété la première phase.

Sur le plan régional, Mauricie Récolte obtient une enveloppe de 130 000$ pour mettre en place une structure régionale permettant les activités actuelles sous le chapeau de Mauricie Récolte. Celles-ci consistent à solliciter des producteurs afin d’aller cueillir leurs récoltes qui sont laissées aux champs. La règle est ensuite de diviser à parts égales la récolte entre le producteur, les cueilleurs et les organismes œuvrant en sécurité alimentaire, et ce, partout en Mauricie.

Ailleurs dans la région, des sommes ont été attribuées à Hébergement adapté et supervisé des Chenaux, au Parc Nature et Culture à Saint-Élie-de-Caxton, au Parc de la rivière Batiscan, au Parc culturel et récréatif de Saint-Alexis-des-Monts, au Cégep de Shawinigan, à Circuit urbain Ville de La Tuque et à la Coopérative Enfant nature de Shawinigan.

Depuis 2016, Desjardins s’est doté d’un fonds de 250 millions de dollars afin d’investir dans les communautés pour appuyer des projets d’ici 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l’Ontario. Ses principaux créneaux sont : l’environnement, la jeunesse, la santé, l’entrepreneuriat et le développement récréotouristique. (M.E.B.A.)