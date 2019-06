17 juin 1970 – Lancement du Range Rover

Il y a 49 ans, Land Rover présentait son premier Range Rover. Le prix demandé à l’époque était de 1 998 livres Strerling (environ 4 000$). Le Range Rover de première génération a été produite entre 1970 et 1996. Il n’était disponible que dans une version 2 portes jusqu’en 1981, bien que les modèles à 4 portes soient auparavant fabriqués par des firmes spécialisées. Contrairement aux autres 4×4 tels que le Jeep Wagoneer, le Range Rover d’origine n’a pas été conçu comme un véhicule de luxe, cela s’est fait plus tard.

Les premiers Range Rover présentaient des intérieurs sans beaucoup de luxe avec des sièges en vinyle et des tableaux de bord en plastique conçus pour être lavés à l’aide d’un tuyau. Les équipements de commodité tels que la direction assistée, la moquette, la climatisation, les sièges en tissu / cuir et les garnitures intérieures en bois ont été installés plus tard. Le Range Rover était initialement équipé de divers moteurs Rover V8 et diesel. À l’origine, le Range Rover était équipé d’une version de 97 chevaux du moteur Rover V8 dérivé de Buick.