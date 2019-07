17 juillet 1985 – Ford introduit l’Aerostar

Dans le but de faire face à la grande popularité de l’Autobeaucoup chez Chrysler, Ford va mettre en marché l’Aerostar. Présenté d’abord comme concept en 1984. Le véhicule débute sa carrière l’année suivante avec sous son capot un moteur 4 cylindres de 2,3 litres. Ford promettait à l’époque une consommation de carburant sous la barre des 8 litres aux 100 km. Entre 1986 et 1997 des moteurs six cylindres de 2,8- 3,0 et 4,2 litres se sont succédé.

Les derniers modèles se sont vendus en 1997 pour ensuite faire place au modèle Windstar avec roues motrices avant qui était arrivé sur la route en 1995. Malgré un design assez rustique, Ford aura vendu plus de 2 millions d’Aerostar. Beaucoup l’appréciaient pour sa bonne capacité de remorquage attribuable à son châssis de camion avec roues motrices arrière.