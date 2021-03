16e Semaine québécoise des popotes roulantes

Du 14 au 20 mars a lieu la 16e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes, organisée par le Regroupement des popotes roulantes du Québec dont le thème de cette année est Les popotes : un service essentiel. Pour une 5e année consécutive, c’est la comédienne Dominique Pétin qui en est la porte-parole.

Les popotes roulantes à travers le Québec offre un service essentiel à la population. Elles contribuent au maintien à domicile de plus de 30 000 personnes en perte d’autonomie, majoritairement aînées, en leur offrant des repas complets, sains et à un faible coût et en assurant une vigie par les livraisons quotidiennes des bénévoles.

À pareille date l’année dernière, la crise sanitaire nous frappait. Pour nos membres et les popotes de la province, il a fallu alors conjuguer, en même temps, avec la perte de nombreux bénévoles et l’augmentation de la demande de repas. Tous se sont retroussé les manches et se sont rapidement adaptés pour que puisse se poursuivre leur mission. Un an plus tard, ces organismes continuent de répondre à la demande en nourrissant les personnes les plus vulnérables de notre société.

C’est pourquoi nous aimerions profiter de cette semaine pour souligner leur courage et leur travail qui, cette année plus que jamais, s’est montré être nécessaire.