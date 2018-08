163 000 $ pour conserver les églises de Champlain, Saint-Prosper et Sainte-Anne-de-la-Pérade

PATRIMOINE RELIGIEUX. Une aide financière du gouvernement du Québec de 163 000 $ a été octroyée pour conserver les églises de Champlain, Saint-Prosper et Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Ce sont 10 240 $ qui ont été accordés à la municipalité de Champlain, 120 348 $ à Saint-Prosper et 33 600 $ à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ces subventions seront utilisées pour la restauration des vitraux de l’église Notre-Dame-de-la-visitation à Champlain, la restauration de la maçonnerie et de la toiture de l’église Saint-Prosper et la restauration de la maçonnerie de l’église Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade.