1600 visiteurs aux portes ouvertes de l’UQTR

Près de 1600 visiteurs, dont 522 futurs étudiants, se sont présentés à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), samedi dernier, à l’occasion de la Journée portes ouvertes.

Tous ont pu se renseigner au sujet des formations offertes, des services universitaires, des échanges internationaux, ainsi que des activités culturelles et sociales.

Pour accueillir ces visiteurs, une cinquantaine de kiosques d’information étaient animés par quelque 200 intervenants (professeurs, membres du personnel, étudiants, etc.).

Les futurs étudiants et leurs accompagnateurs ont eu l’occasion de participer aux visites guidées des principales installations du campus comme les pavillons, la bibliothèque, les laboratoires, les résidences et le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon.

Au total, 13 458 étudiants fréquentent actuellement l’établissement, pour une progression de 2,3% par rapport à l’hiver 2019.