1,6 M$ pour la Fabrique de théâtre insolite des Sages Fous

Le gouvernement du Canada accorde 1,6 M$ aux Sages Fous pour la réalisation de la Fabrique de théâtre insolite de Trois-Rivières, un lieu qui se spécialisera dans la création d’œuvres non conventionnelles en marionnettes et théâtre d’objets.

De passage à Trois-Rivières, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, en a fait l’annonce. Cette somme vient ainsi compléter le montage financier du projet, dont l’ouverture est prévue en 2023 dans l’église St. James.

L’aide permettra à l’organisme de mettre à niveau, de rénover et de réaménager les espaces existants. Les travaux établiront la mise en place d’un nouveau complexe culturel adapté aux activités de création, de médiation et de diffusion.

« On entre maintenant dans la conception des plans, indique Sylvain Longpré des Sages Fous. Ça fait environ cinq ans qu’on travaille sur le projet. Ça nous a permis de faire mûrir le projet et de tester certaines choses. On a fait des représentations dans l’église. On a essayé de tester tout ce qu’il va y avoir, ça nous a donné des indices pour faire les plans. On travaille avec les architectes choisis. Normalement, au début 2022, les travaux vont commencer et au début 2023, on devrait y faire des spectacles. »

Les fonds octroyés à l’organisme lui permettront d’acquérir de l’équipement spécialisé, y compris un système d’éclairage, un système de sonorisation, un système de vidéo et de projection, un système d’accrochage, l’habillage de scène, de l’équipement de scène et du mobilier de régie.

« C’est la concrétisation de plusieurs années d’efforts, souligne le maire Jean Lamarche. Les Sages Fous ont mis en place un produit à saveur internationale, un produit d’appel qui permet à Trois-Rivières de rayonner. C’est un honneur de se servir de cette fabrique pour meubler l’église St. James et, par le fait même, la rue des Ursulines. »

Le projet, évalué à 7 M$, a également reçu une aide financière de 4,8 M$ du gouvernement du Québec et une somme de 900 000 $ de la Ville de Trois-Rivières.