16 avril 1942 – Naissance de Frank Williams

De son nom complet Francis Owen Garbett Williams, il est né à South Shields, comté de Durham, Angleterre. Il est le fondateur et le principal de l’équipe de course de Williams.

Après une brève carrière de chauffeur et de mécanicien, financé par son travail de vendeur d’épicerie itinérant, Williams a fondé Frank Williams Racing Cars en 1966. Il a dirigé pendant plusieurs années des pilotes comprenant Piers Courage et Tony Trimmer, en Formule Deux et en Formule Trois. Williams a acheté un châssis Brabham de Formule 1, que Courage a conduit tout au long de la saison de Formule 1 de 1969, terminant deux fois à la deuxième place.

En 1970, Williams entreprit un bref partenariat avec Alejandro de Tomaso. Après la mort de Courage au Grand Prix des Pays-Bas cette année-là, la relation entre Williams et de Tomaso se termina. En 1971, il travaille au sein de l’écurie Henri Pescarolo avec un châssis acheté auprès de March Engineering. En 1972, la première voiture de F1 construite par l’usine Williams, la Politoys FX3 conçue par Len Bailey, mais Pescarolo s’est écrasée et l’a détruite lors de sa première course.

En 1976, Williams à court d’argent a engagé un partenaire dans le magnat du pétrole Walter Wolf. Bien que l’équipe ait continué à fonctionner, elle n’appartenait plus à Frank Williams et il est parti en 1977 avec l’un de ses anciens employés, l’ingénieur Patrick Head. Les deux ont acquis un entrepôt de tapis vides dans l’Oxfordshire, en Angleterre et ont annoncé la création de Williams Grand Prix Engineering. Cette même équipe et ce même partenariat participent toujours à la Formule 1 et sont connus sous le nom de Williams F1.

La première victoire de l’équipe a eu lieu en 1979, lorsque Clay Regazzoni a conduit la Williams FW07 à moteur Cosworth à la victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone. Leurs premiers championnats de pilotes et de constructeurs ont eu lieu en 1980. L’Australien Alan Jones avait remporté le championnat des pilotes et l’équipe avait remporté le titre de constructeurs par 54 points. Entre 1981 et 1997, l’équipe a remporté six autres championnats de pilotes et huit autres championnats de constructeurs.

En France, un accident de voiture survenu en France le 6 mars 1986 a entraîné une blessure à la moelle épinière et une tétraplégie chez Williams. Alors qu’il conduisait une voiture de location Ford Sierra du circuit Paul Ricard à l’aéroport de Nice, Williams perdit le contrôle de la voiture qui se renversa et le pressa entre son siège et le toit, provoquant une fracture à la colonne vertébrale entre la 4e et la 5e vertèbre. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l’accident. Le passager de Williams et le responsable du parrainage de l’équipe, Peter Windsor, n’ont subi que des blessures mineures. Depuis l’accident, Williams utilise un fauteuil roulant.

En mai 1994, à la suite du décès d’Ayrton Senna dans une Williams à Imola, il fut inculpé d’homicide involontaire coupable conformément à la législation italienne, mais fut acquitté après plusieurs années. Depuis la mort de Senna, toutes ses voitures de F1 portent un petit hommage à Senna avec le logo Senna “S”. Les Williams FW33, FW34, FW35 et FW36 l’ont toutes sur leurs supports d’aile avant.

Le 2 mars 2012, Williams a annoncé qu’il quitterait le conseil d’administration de Williams F1 et serait remplacé par sa fille Claire, même s’il resterait toujours dans l’équipe dans le rôle de directeur de l’équipe.

Les honneurs reçus au fil des ans comprennent: En 1987, la reine a attribué à Williams le titre de CBE. Il a été fait chevalier en 1999. Il a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur de France, distinction honorifique pour son travail avec les moteurs Renault. En 2008, Williams a reçu le trophée Wheatcroft. Le 19 décembre 2010, il a reçu le Prix Helen Rollason pour “réalisation remarquable face à l’adversité” aux BBC Sports Personality of the Year Awards. Le 15 octobre 2012, la route principale traversant le nouveau complexe Great Western Park à Didcot a été baptisée “Avenue Sir Frank Williams” et Williams a dévoilé sa plaque signalétique.

En 1974, Frank Williams a épousé Virginia Berry. Ils ont eu deux fils, Jonathan et Jaime et une fille, Claire. Virginia a reçu un diagnostic de cancer en 2010 et est décédée le 7 mars 2013 à l’âge de 66 ans.

Virginia Williams a écrit un livre autobigraphique, A Different Kind of Life. C’est ce qui décrit ses expériences au cours des années formatrices de l’équipe de Formule 1 ainsi que l’accident presque fatal de son mari en 1986.