16 août 1984 – Acquitement de John Z. DeLorean

Vous vous souvenez sans doute de cette histoire qui avait fait la manchette en octobre 1982. John Delorean est accusé de conspiration en vue de faire passer aux États-Unis 24 millions de dollars de cocaïne. Le FBI affirme à l’époque affirme qu’il a besoin d’argent pour éponger les déficits de sa compagnie. Delorean qui fabriquait ses voitures à Belfast en Irlande du Nord avait obtenu un prêt du gouvernement britannique pour ouvrir son usine en 1978. Mais rapidement les coûts de production de la voiture ont grimpé en flèche. La voiture se vendait en 1980 25 000USD alors que le prix moyen des voitures se situait autour de 10 000$. Même à ce prix, Delorean ne faisait pas ses frais.

À la suite d’une enquête sur des irrégularités financières présumées, le gouvernement britannique a annoncé la fermeture de la DeLorean Motor Company le 19 octobre 1982. Le même jour, John DeLorean a été arrêté et accusé d’avoir conspiré pour obtenir et distribuer 24 millions de dollars de cocaïne. Cette accusation était centrée sur une conversation enregistrée en vidéo au sujet du contrat de drogue entre DeLorean et des agents d’infiltration du FBI. En cas de condamnation, DeLorean risque jusqu’à 60 ans de prison. L’équipe de défense de DeLorean a affirmé qu’il avait été pris au piège ou entraîné dans une situation qui donnait l’impression qu’il avait commis un crime. Il a été acquitté le 16 août 1984. Au cours des 15 prochaines années, DeLorean a vu sa voiture de rêve devenir une vedette à Hollywood (dans la trilogie “Back to the Future”), alors que lui a combattu près de 40 actions en justice relatives à sa société en faillite. Il a déclaré faillite en 1999 et est décédé en 2005, à l’âge de 80 ans.

Delorean avait commencé sa carrière chez Packard en 1952 avait de passer chez GM jusqu’en 1975, année de la fondation de sa compagnie éponyme.