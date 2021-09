16 000$ pour la recherche sur le cancer

Dans le cadre de sa traversée su Québec à la marche, le Trifluvien Denis Dionne a amassé plus de 16 000$ au profit de la recherche sur le cancer.

« Quand je suis parti, j’avais des doutes, mais la cause est trop importante. C’était tout un défi, mais je suis fier d’avoir complété ma traversée du Québec pour la recherche sur le cancer », a commenté Denis Dionne à son arrivée après un périple à la marche qui aura duré 40 jours.

L’homme n’en est pas à sa première collecte de fonds pour la Société de recherche sur le cancer. Il a participé à un défi du programme Challenge SRC en 2019 où il a pu amasser 12 645 $ et découvrir la Patagonie. De plus, il est également inscrit à deux autres défis, en Norvège (2022) et au Cambodge (2023) pour lesquels il a déjà amassé plus de 11 200$.

» Denis Dionne est un grand ambassadeur de la Société. Il contribue concrètement à l’avancement de la recherche chaque année et nous en sommes très reconnaissants, souligne Catherine Paquette, porte-parole de la Société de recherche sur le cancer. La Société le félicite pour son initiative et remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don. Merci de nous aider à déjouer le cancer. »

Denis Dionne continuera d’amasser des fonds dans les prochains mois afin d’atteindre son objectif de 25 000$. Il est toujours possible de faire un don en ligne au www.TraverseeDenisDionne.ca et de revivre les grands moments de sa traversée sur Facebook et sur Instagram.