1,59 M$ pour le prolongement de la rue Hart à Trois-Rivières sur St-Laurent

La construction du prolongement de la rue Hart et l’aménagement de l’allée piétonne Hart sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent se feront au coût de 1,590 million $.

Notons qu’il ne s’agit toutefois pas de l’allée qui traversera la voie de chemin de fer, mais plutôt de la portion entre la rue des Draveurs et la piste cyclable de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Le prolongement mènera jusqu’au yacht-club qui est présentement en construction et donnera aussi accès à la tour de condos.

La rue n’en sera pas une traditionnelle, en ce sens où elle sera à 50% piétonne. La partie piétonne prendra une forme semblable à celle de l’allée des Commissaires, à la différence qu’on n’y retrouvera pas de jeux d’eau.

«Elle sera en pavé imbriqué et il y aura beaucoup de plantation d’arbres. On y trouvera aussi des œuvres d’art. La réalisation des travaux est prévue en 2021», indique Robert Dussault, directeur de l’aménagement et du développement urbain à la Ville de Trois-Rivières.

La portion de la rue Hart à compléter entre la rue des Draveurs vers la rue Hertel fera, quant à elle, l’objet d’un autre règlement d’emprunt. «Ce sera une entrée principale avec le centre-ville. On travaille là-dessus. C’est dans notre volonté de prolonger la rue Hart et ça viendra rapidement», confirme M. Dussault.