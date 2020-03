152 M$ pour les chantiers routiers de la région

Le gouvernement du Québec investira 152 646 000$ d’ici 2022 afin d’entretenir et d’améliorer le réseau routier de la Mauricie. Au total, 73 chantiers routiers seront financés.

De cette somme, 72,8 M$ seront investis pour assurer le bon état des chaussées, 66,6 M$ pour améliorer l’état des structures, tandis que 13,2 M$ seront consacrés pour rendre le réseau efficace et sécuritaire.

Parmi les projets annoncés, on retrouve l’asphaltage de près de 75 kilomètres sur les autoroutes 40 et 55 et d’environ 40 kilomètres sur la route 155. Le réaménagement de l’intersection de la route de Saint-Sévère et du chemin des Acadiens, à Yamachiche, ainsi que le remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40 à Trois-Rivières figurent aussi parmi les chantiers prévus.

«La région de la Mauricie possède un vaste réseau routier qui est essentiel à notre développement économique et social. Ces investissements permettront d’améliorer nos déplacements, mais aussi de contribuer à la création et au maintien d’emplois. Ces chantiers permettront de maintenir des milliers d’emplois», souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité et ministre responsable de la Mauricie.

«Plusieurs priorités identifiées par les acteurs du milieu et les citoyens. Le ministère a ensuite fait les analyses en fonction des besoins, principalement dans l’optique d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la mobilité des citoyens», ajoute-t-il.

RÉGION

Mise en place de haies brise-vent en bordure de plusieurs routes

Programme d’Entretien des chaussées et des accotements

Programme d’entretien des ponts du Ministère et du réseau municipal

Programme d’intervention sur les ponceaux

TROIS-RIVIÈRES