15 septembre 2001 – Alex Zanardi perd ses deux jambes

L’Italien Alessandro Zanardi, mieux connu sous le nom d’Alex Zanardi débute une carrière en Formule 1 en 1991 chez Jordan. Il se promène ensuite chez Minardi, Benetton et Lotus. Victime d’un premier accident au circuit de Spa en 1993 qui met fin à sa saison. Il passe en Cart en 1996 aux États-Unis au sein de l’écurie Chip Ganassi Racing. Il connaît le succès dès la première saison avec trois victoires vers la fin de calendrier. Il est dominant en 1997 et 98 avec 12 victoires et deux titres de champion. Il fait un retour infructueux en Formule 1 avec Williams en 1999 et ne marque aucun point. IL prend une année de repos avant de revenir en Série Cart en 2001.

Un grave accident

Zanardi connaît une saison difficile et lors d’une course sur l’ovale de Lausitzring, en Allemagne, il perd le contrôle de sa voiture à la sortie des puits. Il se retrouve presque immobile au beau nilieu de la piste et est percuté de plein fouet par la voiture du Québécois Alexandre Tagliani à près de 320 km/h. Sous la violence de l’impact, les deux jambes de Zanardi sont broyés et il sera amputé des deux jambes à la hauteur des genoux. Tagliani , par miracle sortira sans blessure de ce grave accident. Après avoir récupéré, Zanardi, loin de se décourager va poursuivre une carrière en voiture de tourisme dans la catégorie WTCC avec un véhicule adapté. Il fera même une conversion au cyclisme Handisport en reportant une médaille d’or à deux reprise dans sa catégorie aux paralympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Un exemple de courage dans l’adversité