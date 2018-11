15 novembre 1977 – Ford vend sa 100 000 000e voiture

Ce jour-là, à l’usine Mahwah au New Jersey, les travailleurs ont achevé la construction du 100 000 000e Ford construit en Amérique: une berline Ford Fairmont 1978 à quatre portes. La série Fairmont a été introduite au début de l’année modèle 1978 pour remplacer le Ford Maverick retiré de la route. Plusieurs modèles Fairmont étaient disponibles la première année de la série et la puissance disponible allait d’un moteur quatre cylindres de 140 pouces cubes à un V-8 de 302 pouces cubes. La Ford Fairmont la plus populaire était la coupé Sport, introduite au milieu de l’année modèle 1978, avec un style rappelant vaguement celui de la Thunderbird. En 1979, le Fairmont coupé Sport est devenu le Fairmont Futura Sport et, en 1980, il était disponible en tant que berline à quatre portes en plus du coupé à deux portes d’origine. En 1981, la série Fairmont Futura était davantage une automobile haut de gamme que le modèle original et une familiale Futura est devenu disponible. À la fin de l’année de modèle 1983, toute la gamme Fairmont a été interrompue.