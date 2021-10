15 matchs des Lions radiodiffusés

Les Lions de Trois-Rivières ont signé un partenariat avec le 106,9 Mauricie pour la diffusion de parties de la nouvelle équipe de hockey trifluvienne. En effet, la station radiophonique parlée diffusera 15 parties des Lions de Trois-Rivières lors de la prochaine saison.

« Le 106,9 Mauricie est un média reconnu et incontournable en Mauricie, et est la référence en radiodiffusion sportive. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur leur soutien afin de nous aider à faire découvrir les Lions et la ECHL à leur auditoire », a témoigné Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières.

« Nous sommes emballés de ce partenariat avec les Lions de Trois-Rivières. C’est une grande fierté pour nous de faire rayonner l’équipe via nos différentes plateformes et plus spécialement en tant que radiodiffuseur officiel pour 15 parties locales cette saison au 106,9 Mauricie », a pour sa part témoigné Josée Lampron, directrice générale de Cogeco Média Mauricie.

Voici la liste des parties diffusées par le 106,9 Mauricie :

17 novembre, 19h – contre les Railers de Worcester

27 novembre, 15h – contre les Royals de Reading

15 décembre, 19h – contre les Mariners du Maine

27 décembre, 19h – contre le Thunder d’Adirondack

29 décembre, 19h – contre les Growlers de Terre-Neuve

5 janvier, 19h – contre le Thunder d’Adirondack

14 janvier, 19h – contre le Thunder d’Adirondack

15 janvier, 16h – contre le Thunder d’Adirondack

26 janvier, 19h – contre les Royals de Reading

2 février, 19h – contre les Mariners du Maine

5 février, 15h – contre les Mariners du Maine

25 février, 19h – contre les Growlers de Terre-Neuve

26 février, 15h – contre les Growlers de Terre-Neuve

5 mars, 15h – contre le Fuel d’Indy

16 mars, 19h – contre les Railers de Worcester (JC / Source 106,9)