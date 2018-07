15 M$ pour la conservation des milieux naturels

Crédit photo : Audrey Leblanc

ENVIRONNEMENT. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 15 millions de dollars à Conservation de la nature Canada (CNC) pour la conservation et la protection de milieux naturels en terres privées au Québec. À Trois-Rivières, de l’argent sera dédié à la tourbière Red Mill dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Cet endroit se trouve au bout de la rue Pierrette et abrite plusieurs animaux, dont des chauves-souris menacées de disparaître. Dans la tourbière, on retrouve une dizaine d’espèces en situation précaire. On retrouve également une zone boisée.

«Il y a sept espèces de chauves-souris, dont trois qui sont en péril, précise la biologiste Helena Neszvecsko. Il y a aussi la grue du Canada (un oiseau) qui niche dans la tourbière et c’est l’un des rares endroits à l’est de l’Abitibi où on peut la retrouver.»

La subvention permet, entre autres, d’acquérir des portions de terrains dans le but de les protéger. «Pour le moment, on a acquis cinq terrains représentant 128 hectares à Trois-Rivières. Ces lots valent 250 000 $ pour le moment au niveau de la contribution du programme. On va investir d’autres sous et d’autres partenaires vont aussi s’impliquer. On estime qu’on va pouvoir acquérir environ 200 hectares grâce à cette aide financière», indique Pascal Bigras, directeur général de Nature-Action Québec (principal propriétaire de la tourbière).

«On protège actuellement 43 % de la tourbière, ajoute M. Bigras. On est propriétaire avec d’autres partenaires. Concrètement, on surveille souvent les lieux, on surveille l’évolution du milieu, on s’assure que le milieu se déploie bien.» Ce dernier et son équipe rencontrent aussi les propriétaires de l’autre portion de la tourbière pour voir leur intérêt à donner ou vendre à rabais une partie de leur propriété dans le but éventuel d’assurer la protection de l’ensemble de ce milieu naturel.