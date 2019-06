15 juin 1936 – Fiat présente la 500

Celles que les Italiens on surnommer la Topolino (petite souris) a été présenté au public pour la première fois il y a 83 ans. Introduite sous le slogan de la «plus petite automobile au monde», cette voiture était équipée d’un moteur refroidi à l’eau de 4 cylindres et 569 cm3, d’une puissance de 13 chevaux. Elle était dotée de freins hydrauliques aux quatre roues et d’un frein à main aux roues arrière. La vitesse de pointe était de 85 km / h. Le radiateur était situé derrière le moteur, ce qui permettait de réduire la traînée aérodynamique à une époque où les concurrents disposaient d’une calandre presque verticale. La longueur totale de la voiture était de 3 250 mm.