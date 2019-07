15 juillet 1903 – Henry Ford vend sa première voiture

C’est en ce jour que Henry Ford a accepté sa première commande du dentiste de Chicago, Ernst Pfenning, pour une automobile à deux cylindres de type A à 850 $. 1750 voitures ont été fabriquées de 1903 à 1904 lors de l’occupation par Ford de son premier établissement: l’usine Ford Mack Avenue, un modeste bâtiment en bois en location situé dans le secteur est de Détroit. Le modèle A a été remplacé par le modèle C en 1904 avec un certain chevauchement des ventes. La voiture se présentait sous forme de runabout biplace à 800 dollars ou de modèle à quatre places à 900 places [4] avec une option pour ajouter un toit. Le 2 cylindres horizontal, situé au milieu de la voiture, produisait 8 chevaux. Une transmission planétaire était équipée de deux vitesses avant et arrière, signature de Ford apparaissant plus tard sur la Ford Modèle T. La voiture pesait 562 kg (1 240 lb) et pouvait atteindre une vitesse maximale de 45 km / h.

Les options comprenaient un tonneau arrière avec deux sièges et une porte arrière pour 100 $, un toit en caoutchouc pour 30 $ ou un toit en cuir pour 50 $. Des freins à bande ont été utilisés sur les roues arrière. Cependant, il coûtait 150 $ de plus que son concurrent le plus direct, le Oldsmobile Curved Dash, et ne se vendait donc pas aussi bien. La société avait dépensé presque la totalité de ses fonds de placement initial de 28 000 dollars, alors qu’il ne restait que 223,65 dollars dans son compte bancaire lors de la vente du premier modèle A. Le succès de ce modèle de voiture a généré des profits pour la Ford Motor Company, la première entreprise prospère de Henry Ford.